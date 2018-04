ANP poderá fixar preço do gás, se necessário O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, divulgou hoje o texto da resolução aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que estabelece diretrizes para que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) possa controlar os preços do gás de cozinha. Segundo a resolução, a ANP deverá fazer um acompanhamento ativo do mercado de combustíveis, requisitando todas as informações necessárias à proteção do consumidor quanto a preços, qualidade e oferta de produtos. A resolução não estabelece preço máximo para botijão de gás, mas determina que, se forem comprovadas práticas abusivas de preço "ou ocorrência de circunstâncias que afetem a adequada formação de preços, a ANP implementará as ações que se fizerem necessárias ao retorno à normalidade, podendo inclusive, em caráter temporário, fixar preços máximos". A resolução orienta a ANP a considerar, em suas ações, a essencialidade dos produtos, o potencial de dano ao consumidor e a reincidência de práticas abusivas. Essas determinações deverão vigorar "enquanto persistirem as condições que as determinaram, a critério da ANP". O ministro Gomide está concedendo entrevista coletiva neste momento.