ANP prepara leilão, mas teme falta de interesse A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está correndo contra o tempo para manter a tradição de fazer de um leilão anual de áreas destinadas à produção de petróleo e gás. A previsão é de que a 9ª rodada ocorra em novembro, disse o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima. Segundo ele, porém, o ''''apetite'''' dos investidores poderá ser prejudicado pelos cerca de 80 leilões do mesmo tipo que acontecem em todo mundo antes do brasileiro nesse segundo semestre.