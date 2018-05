ANP: produção de petróleo sobe por Shell e Statoil A produção de petróleo no Brasil cresceu 3,7% em maio, na comparação com abril, apesar da queda de produção da Petrobras de 2,5% no período, conforme dados apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, 03. A alta nacional foi puxada pela recuperação da produção de empresas como Statoil e Shell, que haviam parado plataformas para manutenção em março. As paradas deixaram os resultados de março e abril com base de comparação baixas.