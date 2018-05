ANP prorroga prazo de consulta pública de Libra

RIO - A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estendeu para 29 de julho o prazo para a consulta pública das minutas do edital e do contrato da primeira licitação do pré-sal. A audiência pública foi remarcada para o dia 6 de agosto, no Rio.

O prazo inicialmente divulgado pela ANP era de 9 a 19 de julho, mas os dez dias vinham sendo considerados muito pouco tempo para análise e envio de sugestões pelo setor de petróleo. Na sexta-feira, 12, a diretora-geral da agência, Magda Chambriard, informou em entrevista com a imprensa que as datas poderiam ser alteradas.

Segundo a ANP a prorrogação do prazo não altera a data prevista para o leilão de Libra, primeira área do pré-sal a ser licitada, marcado para o dia 21 de outubro.