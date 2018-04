ANP quer fim da exclusividade na revenda de gás A Agência Nacional do Petróleo (ANP) pode acabar com a exclusividade de marca dos botijões de gás entre os revendedores. Na prática, a medida cria a "bandeira branca" na revenda de gás, com pontos de venda liberados para trabalhar com botijões de diversas marcas. A proposta representa mais um round na ofensiva pela redução do preço do botijão e não agrada às distribuidoras. "O fim da exclusividade põe abaixo todo o esforço do governo e das empresas em regulamentar o setor e garantir maior segurança para o consumidor", reclama o diretor de relações institucionais do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), José Agostinho Simões. Por outro lado, para os revendedores, a medida garante maior competição e, por consequência, menores preços. O presidente da Federação da Revenda de GLP (Fergás), Álvaro Chagas, esteve reunido com a direção da ANP na segunda-feira, mas não quis comentar o teor das conversas. Disse apenas que apresentou documentos que comprovam que as distribuidoras aumentaram seus preços em alguns estados, mesmo depois da determinação para que a Petrobrás reduzisse seus preços. Hoje, a ANP não comentou o assunto. Fontes do mercado, porém, garantem que o fim da exclusividade esteve em pauta na reunião. A ANP prepara uma nova regulamentação para o mercado de gás - processo que ganha força em meio à disputa sobre o preço - e a exclusividade não deve constar das novas portarias. O segmento de distribuição vem sendo questionado no governo, devido à pouca concorrência, e a medida pode aumentar a competição na ponta revendedora, na avaliação de especialistas. As discussões sobre o preço do botijão criaram um clima de embate entre distribuição e revenda do produto. A Fergás credita às distribuidoras boa parte da culpa sobre os altos preços. O Sindigás, por sua vez, acusa a entidade rival de não ter representatividade junto à categoria. "A federação não está constituída regularmente", disse. Margens As distribuidoras de gás afirmaram ontem, em nota oficial, que vêm se esforçando para reduzir o preço do botijão. Segundo a nota, há estados onde o preço do produto já caiu 11%, porcentual superior ao esperado com a redução de 12,4% do preço cobrado pela Petrobrás. Segundo o Sindigás, a redução do preço na estatal corresponde a 6% de queda no preço final, uma vez que 55% do valor de venda do botijão refere-se a impostos. A entidade ainda critica a coleta e preços da ANP por separar margens de revenda e distribuição e afirma que, se os estados reduzirem o ICMS, a queda nos preços será maior. A Fergás, por sua vez, alerta para que o governo verifique se as empresas repassarão a queda no ICMS, prevista para o início do mês que vem.