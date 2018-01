ANP quer retomar leilão de áreas de petróleo na quarta A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu no final da tarde a 8ª rodada de Licitações de Áreas para exploração e produção de petróleo e gás, pois não conseguiu derrubar a liminar obtida em Brasília pela deputada Dra. Clair (PT-PR) até às 17 horas, horário previsto para o encerramento das atividades desta terça-feira. A Agência vai tentar retomar o leilão na quarta. O diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, disse estar confiante que a situação será revertida, para que possa dar prosseguimento ao leilão amanhã. Ele defendeu a restrição ao número de ofertas por participante, que é questionada pela deputada, dizendo que "é do interesse nacional promover a competição". "Na 7ª rodada, uma empresa estrangeira comprou uma área do tamanho da Inglaterra", disse, referindo-se à argentina Oil M&S, que levou a maior parte das áreas nas bacias do Solimões e do São Francisco. Segundo ele, a decisão de restringir o número de ofertas por participante foi motivada por esse fato. "Queremos evitar que uma só empresa compre, por valores baixos, extensas quantidades", afirmou. Ele não soube explicar como fica a situação das áreas arrematadas antes da suspensão. E reclamou bastante da liminar. "Cria dúvidas sobre a estabilidade das instituições brasileiras, dos seus projetos. A rodada foi proposta há meses e até agora ninguém tinha contestado. Apenas na véspera começaram a aparecer ações judiciais", afirmou. "Com que conceito vamos promover a 9ª rodada, trazendo gente da Índia, da Noruega, como tem aqui hoje?" A ANP marcou para às 9 horas de amanhã a retomada do leilão, caso a liminar seja derrubada. Bacia de Santos A Bacia de Santos despontou como aposta para o setor de petróleo e, principalmente, de gás natural em 2003, após a descoberta do campo gigante de Mexilhão, no litoral norte de São Paulo. As primeiras informações davam conta de uma jazida de até 400 bilhões de metros cúbicos de gás, volume suficiente para triplicar as reservas brasileiras do combustível, que somavam pouco mais de 200 bilhões de metros cúbicos na época. Avaliações posteriores baixaram as expectativas sobre o campo, mas não foram suficientes para reduzir o ânimo da Petrobras. A estatal já havia iniciado perfurações em outras regiões da bacia, que compreende uma área de 350 mil quilômetros quadrados que vai do litoral catarinense a uma falha geológica conhecida como Alto de Cabo Frio, já no litoral fluminense. Em paralelo à descoberta de Mexilhão, a Petrobras já havia encontrado jazidas de óleo leve e gás natural em um bloco exploratório chamado BS-500, em frente à região metropolitana do Rio. Em seu plano diretor para a Bacia de Santos, a Petrobras dividiu a bacia em cinco pólos específicos, que receberão investimento de US$ 18 bilhões nos próximos 10 anos - Mexilhão, BS-500, Merluza (primeiro campo produtor da região), Sul e Central. Neste último, está a nova aposta da companhia: as reservas abaixo da camada de sal, que separa a rocha geradora do petróleo brasileiro às jazidas conhecidas atualmente. Entre os geólogos, há quem acredite na existência de reservas tão grandes ou maiores do que as da Bacia de Campos, maior produtor brasileiro, abaixo do sal. Até agora, a Petrobras já confirmou ter encontrado óleo e gás no chamado pré-sal em dois blocos exploratórios, BM-S-10 e BM-S-11, adquiridos em leilões no início da década. Os primeiros resultados animam técnicos e investidores, que chegam a falar na existência de mais de 1 bilhão de barris de óleo equivalente (somado ao gás) nesta última área, pelo menos. As dificuldades para o desenvolvimento dos projetos, porém, são imensas. Petróleo e gás estão armazenados mais de 6 mil metros abaixo do subsolo, em altíssima pressão e temperatura. A Petrobrás e seus parceiros vêm realizando avaliações mais aprofundadas para determinar o volume de reservas disponíveis e a possibilidade de produção. Um primeiro poço em teste no BM-S-11 produziu 4,9 mil barris de petróleo e 150 mil metros cúbicos de gás natural por dia.