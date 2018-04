ANP retoma projeto de ampliação do gasoduto Bolívia-Brasil A Agência Nacional do Petróleo (ANP) retoma nesta quarta-feira o processo de ampliação da capacidade do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). De acordo com o superintendente de comercialização de gás da ANP, Cesário Cecchi, haverá uma reunião com as empresas interessadas em importar gás boliviano para definir um novo cronograma para a apresentação da oferta final por capacidade. A expansão, iniciada no final do ano passado, foi interrompida devido às incertezas sobre o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Companhias brasileiras e multinacionais solicitaram uma capacidade adicional de 20 milhões de metros cúbicos por dia na tubulação, projetada para transportar 30 milhões de metros cúbicos por dia. Depois da oferta final, haverá uma espécie de leilão de capacidade, onde quem pagar melhor poderá garantir um espaço na tubulação. O superintendente da ANP espera que o processo seja concluído até o início de agosto. Cecchi participou do IX Congresso Brasileiro de Energia, no Rio de Janeiro.