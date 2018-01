ANP suspende em definitivo leilão de áreas de gás e petróleo O Brasil vai demorar um pouco mais para conseguir aumentar a sua produção de gás e se livrar de dependência da Bolívia. Depois de não conseguir derrubar a liminar da 9ª Vara da Justiça Federal de Brasília, que suspendeu nesta terça-feira, dia 28, a oitava rodada de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu dar como encerrado o leilão. "Por mais que tenhamos já garantido o volume a ser produzido nos próximos dois ou três, ou quatro anos, é preciso pensar mais a longo prazo. Os blocos que estariam sendo leiloados ontem e hoje entrariam em operação a partir de 2012", disse o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima. Para o diretor, "a economia petrolífera do país está condenada, se não houver nova licitação". Ele lembrou que apenas 4,7% das bacias sedimentares brasileiras hoje são exploradas. O diretor-geral ainda comentou que, mais do que prejuízos financeiros com a logística de realização do leilão - como o aluguel de salas do Copacabana Palace e material -, a suspensão pode colocar em xeque a credibilidade do País para a realização deste tipo de licitação. Entraves Ele explicou que, além do problema da liminar de Brasília, foi derrubada nesta quarta-feira na Justiça do Rio uma outra liminar que a ANP havia obtido na segunda-feira à noite e que permitia a realização do leilão dentro de um prazo de 48 horas. "Dentro desse cenário, lamentavelmente não temos como continuar os trabalhos. O nosso setor jurídico trabalhou ontem (terça) até às 22 horas para revogar a liminar de Brasília e a expectativa é de que conseguiríamos isso até o meio-dia de hoje (quarta). Mas, diante da nova situação na Justiça do Rio, não vemos sentido em travar uma guerra jurídica", disse o diretor-geral ao se pronunciar no encerramento do leilão. Argumentação Ele ainda argumentou que a ANP julgava "incorreta" a argumentação apresentada em ambas as liminares, contrária à nova regra criada para este leilão e que previa a limitação de áreas arrematadas por cada empresa. "Em todos os leilões anteriores tentaram derrubar o leilão. E dessa vez aproveitaram este critério como um novo argumento, usado de forma malévola", disse. A liminar concedida pela Justiça de Brasília foi obtida em ação civil pública movida pela deputada federal Dra. Clair (PT-PR), que reclama da imposição, pela ANP, de limites no número de oferta por empresa para cada setor oferecido. O diretor da ANP ainda tentou reverter a argumentação apresentada de que as novas regras estavam agindo contrárias à expansão da atuação da Petrobras. "Quiseram entender que este novo critério atingira a nossa querida Petrobras. Mas desvirtuaram em 180 graus o nosso interesse", disse. Próxima Rodada Lima disse ainda que a reguladora vai acelerar o processo para a realizar a 9ª Rodada de licitações no início do próximo ano. A idéia é tentar incluir entre as ofertas os blocos que não puderam ser arrematados no oitavo leilão. Segundo ele, ainda não foi definido se para a próxima rodada serão suspensas as novas regras usadas nesse leilão, que limitaram o número de áreas ofertadas por empresa operadora. Bacia de Santos Na terça, enquanto durou o leilão, a Agência conseguiu licitar 3 dos 18 setores oferecidos. A Bacia de Santos foi a grande vedete, registrando o maior valor pago por uma área: R$ 307,3 milhões. No total, a ANP arrecadou R$ 588 milhões. Lima disse que a reguladora "vai lutar" para garantir os direitos das empresas que arremataram blocos na Oitava Rodada. Segundo o diretor, os blocos foram leiloados sob a legislação vigente e seu arremate não infringiu qualquer regra. "Assim que tomamos conhecimento da liminar o leilão foi suspenso. Portanto, não há ilegalidade", argumentou. A Bacia de Santos despontou como aposta para o setor de petróleo e, principalmente, de gás natural em 2003, após a descoberta do campo gigante de Mexilhão, no litoral norte de São Paulo. As primeiras informações davam conta de uma jazida de até 400 bilhões de metros cúbicos de gás, volume suficiente para triplicar as reservas brasileiras do combustível, que somavam pouco mais de 200 bilhões de metros cúbicos na época. Avaliações posteriores baixaram as expectativas sobre o campo, mas foram insuficientes para reduzir o ânimo da Petrobras. A estatal já havia iniciado perfurações em outras regiões da bacia, que compreende uma área de 350 mil quilômetros quadrados, que vai do litoral catarinense a uma falha geológica conhecida como Alto de Cabo Frio, no litoral fluminense. Em paralelo à descoberta de Mexilhão, a Petrobras havia encontrado jazidas de óleo leve e gás natural num bloco exploratório chamado BS-500, em frente da região metropolitana do Rio.