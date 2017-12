ANP vai explicar anúncio de descoberta de petróleo A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou requerimento de informações sobre um possível vazamento de informação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre a descoberta de poços da Petrobras em Sergipe. O relator do pedido foi o Senador Tião Viana (PT-AC). O comunicado feito pela ANP, no dia 11 de março, elevou a cotação das ações da estatal no mercado devido ao volume estimado da reserva na área. A estimativa foi mal compreendida na nota divulgada pela ANP e a informação equivocada de que haveriam reservas de 1,9 bilhão de barris no local provocou o tumulto do mercado. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também está analisando o teor da nota, que já foi criticada pela própria ministra Dilma Rousseff. A CVM deve se pronunciar sobre o assunto na próxima semana.