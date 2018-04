ANP vai investir R$ 1 bi em 5 anos em estudo geológico A diretora da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Magda Chambriard afirmou hoje que a agência vai investir R$ 1 bilhão pelos próximos cinco anos em estudos mais detalhados de potenciais áreas para exploração do petróleo. Segundo Magda, a maior parte dos recursos será destinada a áreas em terra, o que permitirá que se tenha mais informações sobre estes locais, como as já existentes nas áreas marítimas. "A ANP nunca fez levantamentos geológicos deste porte antes", disse a diretora. Inicialmente, os levantamentos serão feitos em cinco áreas: Bacia do Parnaíba (Piauí), Bacia do Paraná (Paraná), Bacia do Parecis (Mato Grosso), Bacia do Jacuíbe (Bahia) e Bacia do São Luís (Maranhão). Destas áreas, as bacias do Parnaíba e de São Luís passarão por estudos estratigráficos, que incluem perfurações em rochas, nunca feitas antes pela ANP. Magda participou do 12º Congresso Brasileiro de Energia, realizado no Rio.