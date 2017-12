ANP vai recorrer de decisão da Justiça do RJ A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que ainda não foi oficialmente comunicada, mas vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal (TRF), que concedeu no final da semana passada liminar suspendendo o direito dos municípios do Rio de Janeiro e Niterói de receber royalties pela produção de petróleo. A integração dos dois municípios entre os beneficiados pelos royalties havia sido definida pela ANP em outubro de 2003. Com isso, a partir de novembro, eles passaram a fazer parte da "zona de produção principal" de petróleo e gás natural, recebendo mensalmente R$ 2 milhões cada um como royalties. A liminar do TRF foi concedida a um agravo de instrumento impetrado pelo escritório Siqueira Castro, representante de 39 municípios que se julgaram prejudicados com a decisão da ANP. Os municípios alegam que deixaram de receber R$ 7 milhões mensais com a modificação.