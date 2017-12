ANS acompanha de perto situação da Unimed A Agência Nacional de Saúde Suplementar está acompanhando, com preocupação, a situação da Unimed São Paulo. Hoje mesmo recebeu diretores da operadora que apresentaram novos dados econômicos-financeiros à Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras, que vem fazendo um monitoramento das dificuldades de curto prazo da cooperativa. A ANS também se preocupa em garantir o atendimento médico dos consumidores dos planos de saúde da Unimed São Paulo. Mas, partindo do pressuposto de que os médicos credenciados são cooperados da operadora, a Agência acredita que esse atendimento não será prejudicado. A ANS está exigindo que a Unimed São Paulo mantenha à disposição dos consumidores de seus planos de saúde um telefone de informações que possa indicar aos interessados a rede de laboratórios e hospitais que continua oferecendo atendimento. Eventuais denúncias podem ser feitas à ANS, gratuitamente, pelo Disque Saúde, do Ministério da Saúde: 0800-61-1997, ou pelo site: www.ans.saude.gov.br, ou no Procon paulista, que trabalha em cooperação com a Agência.