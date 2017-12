ANS adota direção fiscal na Adress e Unicor A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) implantou o regime de direção fiscal na Adress Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda. e na Saúde Unicor Assistência Médica Ltda. A decisão entrou em vigor hoje, com a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC nº 45) no Diário Oficial da União. A decisão da ANS foi tomada devido à constatação de problemas econômico-financeiros graves nas duas operadoras de planos de saúde. De acordo com a lei, o prazo de duração da direção fiscal é de até 180 dias. Porém, a ANS prevê que em 90 dias terá um levantamento completo da situação real destas empresas. No caso da Unicor, que opera em São Paulo, a carteira de clientes já foi passada voluntariamente para a Samcil, há cerca de três meses. Mas a situação da Adress, que opera no Rio de Janeiro, é diferente. As dificuldades econômico-financeiras estão causando deficiência no atendimento aos consumidores de seus planos de saúde. Se a ANS considerar insolúveis esses problemas das duas operadoras, o próximo passo poderá ser a liqüidação extrajudicial destas empresas, o que implicaria na colocação em leilão da carteira de clientes da Adress. Neste tipo de leilão, a vencedora é a operadora que oferecer condições de atendimento assistencial semelhante ao contratado pelos consumidores da carteira leiloada.