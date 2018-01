ANS aprova transferência de carteiras A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a transferência da carteira de usuários de planos de saúde de operadora liqüidada extrajudicialmente pela Agência. A medida é uma maneira de garantir a continuidade de assistência médica por uma outra operadora e não deixar o consumidor desamparado. A disputa entre as operadoras pretendentes à carteira será por leilão, realizado sempre no dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial da liquidação da operadora. O edital deve ser publicado 15 dias antes da liquidação e deverá definir, em função do perfil da carteira (idade das pessoas, massa de usuários, tipo de planos, localização geográfica etc), as condições mínimas para abertura das propostas. A operadora vencedora será a que apresentar as condições mais vantajosas para os usuários da carteira da liquidada, como, principalmente, o maior prazo de manutenção dos valores das mensalidades que vinham sendo pagos pelos usuários. A alienação da carteira será feita sempre a título gratuito ou por valor simbólico. Até hoje, não havia instrumentos legais para que o leilão da carteira da operadora liquidada pudesse ser feito. Até então, ANS só podia estimular que a sua carteira de usuários fosse absorvida pelo mercado. A vencedora não poderá impor carências ou cobertura parcial temporária aos usuários da carteira leiloada. A única exceção refere-se às carências ainda não cumpridas e/ou àquelas das coberturas assistenciais novas, não previstas no contrato firmado com a liquidada, mas somente quando claramente identificadas. Os beneficiários integrantes da carteira leiloada serão convocados por carta para a assinatura do novo contrato com a operadora vencedora do leilão. Esse contrato se enquadrará às garantias da nova legislação, sem que ele perca os direitos adquiridos anteriormente. A partir da assinatura do novo contrato, a assistência passa a ser imediata. Poderá participar do leilão qualquer operadora que esteja em situação regular junto à ANS e que atenda às exigências de qualificação técnica e econômico-financeira previstas no edital. O leilão será sempre da carteira completa de usuários. Não é admitida a hipótese de discriminação por idade ou condição de saúde. Sempre que a ANS considerar, para aumentar as chances de sucesso do leilão, poderá ser aceita proposta conjunta de duas ou mais operadoras, respeitadas as normas de fracionamento da carteira previstas no edital. O fracionamento não poderá ser por discriminação de idade, de histórico de utilização de serviços ou de condição de saúde. A regulamentação para a alienação compulsória da carteira de usuários de planos de saúde está definida na RDC nº. 82, publicada hoje no Diário Oficial da União e disponível no site da ANS (veja link abaixo). Para esclarecimento de dúvidas: leilao@ans.saude.gov.br ou pelo Disque ANS: 0800-701-9656.