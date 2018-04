ANS bloqueia bens de diretores de 58 planos de saúde Todos os diretores que, nos últimos 12 meses, administraram as 58 operadoras de planos de saúde sob ?intervenção branca? da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estão com os bens indisponíveis. A lista das empresas foi publicada ontem no Diário Oficial. Os bens ficam indisponíveis para cobrir eventuais débitos do plano de saúde com médicos, hospitais e laboratórios conveniados. As 58 operadoras fazem parte de 108 empresas convocadas em abril para prestar informações à ANS. Como não se manifestaram, a agência decretou direção fiscal. Isso significa que um diretor trabalhará dentro da empresa ao lado dos atuais executivos para levantar a real situação financeira da operadora. A direção fiscal da ANS difere da decretada pelo Banco Central contra instituições financeiras, em que o interventor assume a administração do banco. O atendimento aos associados desses 58 planos de saúde não poderá ser interrompido. A ANS desconhece o número total de consumidores atingidos pela medida, até porque uma das informações sonegadas pelas operadoras era justamente o cadastro dos associados. Diretores da agência desconfiam ainda que existam empresas fantasmas entre as 58, já que correspondências enviadas retornavam com o carimbo de endereço errado. Os diretores fiscais não têm prazo para acabar o trabalho. Eles poderão concluir que uma reestruturação possa corrigir as falhas das operadoras sob intervenção. Outra possibilidade, é decidir que a empresa não tem condições de prosseguir, mas a carteira de consumidores é saudável e deve ser imediatamente vendida. Se a empresa não cumprir a determinação, a ANS pode fazer a transferência compulsória. Em caso de situação irreversível, a agência decreta a liqüidação extrajudicial da operadora. Lista Entre as 24 punidas com sede em São Paulo estão a Medibras Comércio e Serviços em Sáude Ltda; EMI Emergências Médicas Integradas Ltda; a Salubritas Assistência Médica S/C Ltda; Visamed Assistência Médica Ltda; UTI no Ar Serviços Médicos S/C Ltda e diversas empresas de prestação odontológicas, como a Eurodent Assistência odontológica Ltda. Oito empresas cariocas estão sob intervenção, a exemplo da Centro Médico de Assistência à Vida Ltda; Chek Saúde Assistência Nacional de Saúde; SIS Planos de Saúde Ltda e Sorria Assistência Odontológica Ltda.