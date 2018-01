ANS coloca cinco operadoras sobre direção fiscal A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou em regime de direção fiscal cinco operadoras de planos de saúde. São elas: Samcil Convênios Médicos Hospitalares Ltda. - que incorporou os clientes da Unicór -, Saúde Assistência Médica do ABC Ltda., República Administradora de Planos de Saúde (Raps) S.A. e Pró-Saúde Assistência Médica Ltda. de São Paulo, e a MJA Assistência Médica, do Espírito Santo. O regime de direção fiscal põe a situação financeira de todas elas sob rigorosa análise da ANS. Segundo a agência, os associados não devem deixar os planos dessas operadoras, pois ainda contam com os direitos previstos no contrato, que continua valendo. Se procurar outra administradora, o consumidor correrá o risco de ter de cumprir prazos de carência aplicados aos novos contratos. O segurado que tiver dúvidas ou reclamações contra os procedimentos da assistência médica pode recorrer à ANS pelo telefone 0800-701-9656 ou pelo site www.ans.gov.br.