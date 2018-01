ANS contesta críticas dos órgãos à MP da saúde Em comunicado oficial, a Agência Nacional de Saúde (ANS) contesta as críticas das entidades de defesa do consumidor e das associações da área de saúde sobre a Medida Provisória (MP) 2.177- 43, que altera a Lei 9.656/98 dos planos de saúde, em vigor desde janeiro de 1999. Segundo as entidades, a MP prejudica o consumidor e beneficia as operadoras. Mas a ANS afirma que as hipóteses levantadas pelas mesmas entidades seriam "descabidas" (leia a ofensiva das entidades no link abaixo). De acordo com as entidades de defesa do consumidor e associações da área de saúde, a MP prevê a criação de médicos "porteiros"(triadores) para impedir que o consumidor tenha acesso direto ao atendimento. Ou seja, deverá consultar primeiro um clínico geral que o encaminhará ao especialista. Também proíbe o usuário de escolher os prestadores de serviço - médicos, hospitais, laboratórios - mesmo dentro da rede credenciada e ainda restringe o atendimento a uma área geográfica. A ANS contesta estas informações, reiterando que a medida não retira direitos do consumidor. A MP, segundo a ANS, altera a relação dos usuários com as operadoras nos seguintes aspectos: passa a garantir acompanhante aos maiores de 65 anos; amplia de 30 para 45 dias o prazo para inscrição automática do filho recém-nascido ou adotivo; e cria o Plano Especial de Adesão a Contrato Adaptado que vai permitir a ampliação da cobertura assistencial, sem qualquer tipo de carência. Ou seja, migração dos planos antigos, anteriores a 1999 - regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) - para os planos novos - regidos pela Lei 9.656/98.