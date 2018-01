ANS diz que MP não afeta consumidores A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou uma nota ontem rebatendo as críticas feitas pelas entidades do setor e de defesa do consumidor à medida provisória 2.177-43, que muda as regras dos contratos dos planos de saúde novos e antigos (anteriores à lei que regulamenta o setor). Em comunicado, a ANS garantiu que a medida não afeta os atuais consumidores de planos de saúde e que as novas modalidades de plano não trazem restrições aos clientes. Outra crítica feita pelas entidades, a de que não haviam sido consultadas para a edição da medida, também foi rebatida. A Agência informou que colocou em consulta pública a proposta de regulamentação do plano e deverá divulgar calendário de estudos técnicos. A medida provisória entrou em vigor no dia 28. Agora ela deverá ser votada na Câmara Federal e, depois, passar por votação no Senado. Mario Scheffer, do Conselho Nacional de Saúde, afirmou que Procon, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira deverão promover um ato público em frente do Congresso Nacional no próximo dia 28. "Temos de evitar a aprovação dessa medida", disse. Hoje, Scheffer, Eleuses Paiva e representantes de outras entidades devem iniciar um trabalho de convencimento com deputados. A assistente da Fundação Procon, Lúcia Helena Magalhães, afirma que a medida provisória apresenta uma série de contradições e lacunas. . "As dúvidas são muitas, mas há um consenso entre as entidades: boa parte das novas medidas traz danos aos consumidores." Tanto Procon quanto Idec aconselham os clientes a não fazer alterações nos contratos agora. "Há o risco de ele fazer opção por um contrato pior ao que ele tem atualmente", afirma Marilena Lazarini, do Idec. Em caso de dúvidas, consulte as entidades de defesa do consumidor, Procon-SP e Idec (veja link abaixo) e também a ANS, pelo telefone 0800-701-9656 ou pela Internet (veja link abaixo).