ANS estuda mudanças na regra de preexistentes A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pretende debater com as entidades que integram a Câmara de Saúde Suplementar os problemas que o consumidor com doenças e lesões preexistentes enfrentam com os planos de saúde. O evento vai acontecer em Brasília, na primeira quinzena de setembro. De acordo com a ANS, este debate vai ampliar a possibilidade de melhoras na legislação para evitar abusos das operadoras nestes casos. A Agência afirma que vai analisar todas as sugestões e colaborações das 34 entidades participantes da Câmara de Saúde Suplementar, entre elas entidades médicas e de defesa do consumidor. A Agência informa que a Diretoria Colegiada da ANS deve regular o instrumento de Declaração de Saúde, documento que o consumidor faz no momento da contratação de um plano de saúde. Esta declaração é a base para a definição das operadoras se o consumidor possui ou não da doença ou lesão preexistente. Para os técnicos da ANS, uma padronização do conteúdo do documento acabaria com formulações existentes em declarações de saúde de algumas operadoras que, posteriormente, geram polêmica desnecessária sobre o real estado de saúde dos consumidores na época da contração. Recém-nascido Outro assunto que preocupa a ANS é a necessidade que existe de ampliar o conhecimento dos consumidores quanto à garantia de assistência ao recém-nascido mediante inscrição nos primeiros 30 dias após o parto. Também neste prazo, sua inscrição como dependente sem qualquer carência, é um direito garantido aos consumidores de planos de saúde pela Lei 9.656/98. Os técnicos da ANS estão analisando, para levar ao debate na Câmara de Saúde Suplementar, a promoção de ampla campanha de divulgação deste direito, para evitar que os consumidores percam o prazo legal de 30 dias para inscrição, sem carências, do recém-nascido.