ANS fiscaliza empresas de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - reguladora dos convênios médicos no País - está enfrentando dificuldades para colocar ordem o setor. Exemplo disso é que as 7.686 empresas que têm registro provisório para funcionar terão de informar à ANS o número de clientes credenciados e pagar a taxa de fiscalização, em torno de R$ 1,20 por clientes. De acordo com informações da Agência, que está vinculada ao Ministério da Saúde, do total de operadoras, pouco mais de 700 apresentaram a carteira de clientes e pagaram a taxa de fiscalização. Algumas pagaram a taxa, mas não apresentaram a carteira de clientes; outras informaram o número de clientes, mas não pagaram a taxa; e outras, ainda, não cumpriram com nenhuma das duas obrigações. Com o papel de regulamentar, normatizar, fiscalizar e punir as irregularidades do setor, a ANS já começou a notificar as empresas de que elas terão de prestar contas de suas atividades. Em relação às empresas não enquadradas às normas atuais, o próximo passo da Agência é a aplicação de multas. Agência terá de decidir novos reajustes A Agência também terá de decidir sobre os reajustes anuais que cada empresa poderá aplicar às mensalidades pagas pelos conveniados. Com mais de 400 pedidos de reajuste, os grupos de trabalho que estão analisando os processos vão ter muito o que fazer nos próximos meses. Até agora a Agência não autorizou nenhum aumento. Os reajustes anuais que algumas empresas ainda estarão aplicando às mensalidades dos conveniados em junho e julho foram autorizados no ano passado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entidade que tinha competência para isso antes de a agência ser criada. Procon recebeu 555 reclamações no primeiro quadrimestre Para ter mais eficácia na fiscalização das empresas de assistência à saúde, a Agência conta com a ajuda dos órgãos de defesa do consumidor. Por isso, é importante que o usuário procure essas entidades para denunciar possíveis irregularidades nas empresas. Sobre os planos de saúde, no ano passado, a Fundação Procon-SP recebeu 11.645 consultas e 2.754 reclamações. Nos quatro primeiro meses deste ano, já foram 3.668 consultas e 555 reclamações. Irregularidades nos convênios médicos podem ser denunciadas pelo consumidor no serviço do Disque-Saúde (0800-611997). Veja também o endereço da Agência na Internet no link abaixo.