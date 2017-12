ANS: fiscalização de planos beneficia associado De acordo com resolução da Agência Nacional de Saúde (ANS), publicada no dia 19 de julho no Diário Oficial da União, as operadoras de planos de saúde precisam provar equilíbrio econômico-financeiro e condições satisfatórias de atendimento para se manter no mercado sem deixar o segurado desprotegido. A medida obriga as empresas a terem, entre outras reservas financeiras, capital mínimo, provisão de risco e margem de solvência. Para conseguirem todas as garantias solicitadas pela ANS, as operadoras que já estão no mercado terão um prazo de seis anos. As novas devem seguir as normas desde já. Empresas insolventes estariam fora do mercado Segundo a diretora de Normas e Habilitações de Operadoras da ANS, Solange Beatriz Palheiro Mendes, esta resolução trará maiores garantias aos consumidores, já que as empresas sem condições de operar ficariam fora do mercado. "Com a regulamentação da Agência, temos o objetivo de construir um mercado sólido, baseado na saúde das empresas. E o resultado para o consumidor será em médio e longo prazos." Sobre as garantias ao consumidor, caso a empresa seja retirada do mercado, Solange Mendes afirma que é preciso aprovar uma lei prevendo o leilão da carteira. Ou seja, a transferência dos segurados para a empresa que absorve o capital da operadora insolvente. "Já existem casos de liqüidação sem prejuízo do consumidor, mas não há uma legislação específica. Tudo o que conseguimos é através de acordos." De acordo com Solange, o setor é bastante concentrado. "Cerca de 300 empresas concentram 90% dos beneficiários. As outras 1,4 mil ficam com 10%. Para se ter uma idéia, seis empresas atendem 500 mil segurados. Grande parte da insolvência concentra-se nas operadoras de médio porte e que já oferecem um mau serviço ao consumidor." São elas que correm maiores riscos com as novas medidas.