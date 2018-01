ANS implanta direção fiscal na Bio Med A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) implantou hoje a direção fiscal na Bio Med Assistência Médica, empresa do Rio de Janeiro. Outra medida da ANS foi colocar em indisponibilidade os bens dos administradores nos últimos 12 meses. No primeiro levantamento feito pela ANS a Bio Med tinha 17 mil segurados. Os donos da empresa são José Gonzalez Prieto, João Alberto Persson e Eric Sant´Anna. A ANS vinha monitorando a empresa, uma das listas do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) por ter problemas financeiros. Segundo a ANS, os funcionários da Bio Med foram impedidos hoje de entrar na empresa. Quando os fiscais da ANS chegaram na sede da empresa as portas estavam fechadas. É a terceira implantação de diretoria fiscal feita pela ANS. A primeira foi a da Unimed-SP, em dezembro, em janeiro foi a vez da Adress, no Rio, que terminou em uma liquidação extra judicial e a carteira foi passada para Unimed-Rio.