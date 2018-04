ANS intervém em 58 de planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou hoje direção fiscal em 58 operadoras de planos de saúde. Estas operadoras faziam parte da lista das 108 empresas convocadas em abril para prestar contas à Agência. A convocação para o comparecimento dos representantes legais era a última etapa de uma série de ações da ANS destinada a regularizar a situação destas operadoras que não vinham cumprindo a Lei 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar. São 24 empresas de São Paulo, oito do Rio de Janeiro, quatro do Rio Grande do Sul, três de Minas Gerais e três do Espírito Santo. Nos estados de Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco, há duas operadoras em cada. E uma operadora em Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. A direção fiscal, segundo a Assessoria de Imprensa da ANS, serve com um plano de recuperação, pelo qual um diretor nomeado pela ANS acompanha e realiza um levantamento da situação econômico-financeira da operadora. A empresa que não conseguir se estabilizar durante a direção fiscal tem sua carteira de clientes repassada a outra empresa do mercado. Durante a intervenção, a diretoria colegiada da ANS determina a adoção de medidas técnicas destinadas a normalizar o que não estiver de acordo com as regras do mercado. Os consumidores e prestadores de serviços de planos de saúde que tiverem problemas de atendimento com estas operadoras podem recorrer ao Disque ANS: 0800-701-9656. A Agência também recebe reclamações e denúncias pelo site (veja o link abaixo). As operadoras colocadas sob direção fiscal são: Golden Life Sistema de Saúde Ltda - Amapá Cleonilson S. Gonçalves - Amapá ATMED - Assistência Ltda - Bahia ACMED Assistência Médica Ltda - Bahia Cooperativa de Trabalho dos Médicos da Região de Crato Ltda - Ceará Time Life Assistência Odontológica - Ceará Medplan - Serviços Médicos e Odontológicos Ltda - Espírito Santo Nanubi Participações e Representações Ltda - Espírito Santo Cooperativa de Trabalho Médico Sul Capixaba - Espírito Santo Geovane Pereira Mendonça & Cia Ltda - Goiás Unimed de Açailandia - Cooperativa de Trabalho Médico - Maranhão S.B.S. Sistema Brasileiro de Saúde - Maranhão Asmedica Serviços Médicos Assist. S/C Ltda - Minas Gerais Medical Prev Ltda - Minas Gerais Uniodonto Coop. de Trabalho Odontológicos Norte de Minas - Minas Gerais Centro Oeste Assistência Médica Internacional Ltda - Mato Grosso Vida & Saúde Odontológica S/C Ltda - Pará Unidade de Assistência e Apoio à Saúde Familiar Ltda - Pernambuco Planodente Ltda- Pernambuco São Thiago Assistente Médico Hospitalar S/C Ltda - Paraná Clínica Médica e Odontológica Corunbá de Iguaçu Ltda - Rio de Janeiro Preven Den Planos Odontológicos Ltda - Rio de Janeiro Policlínica Educris Assistência Médica Ltda-ME - Rio de Janeiro SIS Planos de Saúde Ltda - Rio de Janeiro Sorria Assistência Odontológica Ltda - Rio de Janeiro Centro Médico de Assistência à Vida Ltda - Rio de Janeiro Uniodonto Campos - Cooperativa de Trabalho Odontológico - Rio de Janeiro. Check Saúde - Assistência Nacional de Saúde S/C - Rio de Janeiro Prevclinic Ltda - Rio Grande do Norte José Antônio Queiroz Duarte & Cia Ltda - Rio Grande do Sul. Odonto Litoral Ltda - Rio Grande do Sul W Odonto Weingaertner Comércio e Administração Ltda - Rio Grande do Sul Serviços Médicos à Indústria e Comércio Ltda - Rio Grande do Sul Medlar Emergências Médicas Ltda - Santa Catarina Prevence Odontológica S/C Ltda - Santa Catarina A. J. S. Odontologia S/C Ltda - São Paulo Visamed - Assistência Médica Ltda - São Paulo UTI no Ar Serviços Médicos S/C Ltda - São Paulo TOI - Tratamento Odontológico Integrado - São Paulo Capovila & Teruel S/C Ltda - São Paulo Suzan Donto S/C Ltda - São Paulo. Centro Médico Saúde Plus S/C Ltda - São Paulo Sistema Odontológico Saúde S/C Ltda - São Paulo. Cipro Clínica Integrada de Prev e Reab. Oral S/C Ltda - São Paulo Salubritas Assistência Médica S/C Ltda - São Paulo MGS Consultoria e Administradora Financeira Ltda - São Paulo Clisim Serviços Médicos de Diagnósticos S/C Ltda - São Paulo A Oral Oeste´s Assistência em Odontologia S/C Ltda - São Paulo Odontoplan - Plano de Assistência Odontológica Ltda - São Paulo COP - Companhia Odontológica Paulista - São Paulo E M I Emergências Médicas Integradas Ltda - São Paulo Eurodent Assistência Odontológica Ltda - São Paulo Odontoclean Plus Assistência Odontológica S/C Ltda - São Paulo Odontocard Com. De Mat. e Assistência Odontológica Ltda - São Paulo Gospel Assessoria e Clínicas Odontológicas S/C Ltda - São Paulo Odonto-Saúde Assistência Odontológica S/C Ltda Medibras Comércio e Serviços em Saúde Ltda - São Paulo Quality-Dent assistência Odontológica S/C Ltda - São Paulo