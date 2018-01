ANS intervém em dois planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), numa ação preventiva, adotou a Direção Fiscal e a Direção Técnica na operadora de planos de saúde Miller. Também impôs o Regime de Direção Fiscal na SMB. As Resoluções da Diretoria Colegiada da ANS (RDCs) estão no Diário Oficial da União de hoje. A ANS considerou conveniente passar a fazer acompanhamento pró-ativo da situação econômico-financeira e administrativa do Plano de Assistência Médica Miller Ltda., que já vinha sendo monitorado. Duas técnicas nomeadas pela Agência estarão atuando dentro da Miller, o que lhes permitirá acompanhar as decisões administrativas de forma a prevenir procedimentos indesejáveis e propor soluções viáveis. A SMB - Sistema Médico Brasileiro Ltda., que também apresenta desequilíbrio econômico-financeiro, terá uma técnica da ANS atuando dentro da operadora, com a mesma atribuição de acompanhar de perto a administração. Para tirar dúvidas ou fazer denúncias, os consumidores de planos de saúde podem usar gratuitamente o Disque Saúde, do Ministério da Saúde: 0800-61-1997 ou consultar o site da ANS (veja link abaixo).