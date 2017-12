ANS intervém em Unicor e Adress A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) implantou o regime de Direção Fiscal na Adress Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda., e na Saúde Unicor Assistência Médica Ltda. A decisão entrou em vigor hoje, com a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 45, no Diário Oficial da União. A decisão da Diretoria Colegiada da ANS foi tomada devido à constatação de anormalidades econômico-financeiras graves nas duas operadoras de planos de saúde. Veja mais informações no link abaixo.