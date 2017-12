ANS intervém nas Classes Laboriosas A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou o regime de direção fiscal na Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, operadora de planos de saúde que atua em São Paulo. A direção fiscal está na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 76, publicada hoje no Diário Oficial da União. A ANS não aceitou o plano de recuperação que lhe foi apresentado pela Classes Laboriosas. Segundo a ANS, a empresa passa por problemas de equilíbrio financeiro. A direção fiscal é instaurada sempre que a ANS verificar a insuficiência nas garantias do sistema financeiro ou anormalidades econômico-financeiras graves. Isso ocorre, por exemplo, quando a totalidade de bens e direitos da operadora se encontrar em valor inferior às obrigações financeiras com terceiros, independente dos bens e direitos dos sócios da empresa. Para tirar dúvidas ou fazer denúncias, os consumidores da cooperativa poderão utilizar o Disque Saúde, do Ministério da Saúde: 0800-611997, e o site da ANS (veja link abaixo).