ANS intervém nas operadoras Univida e União Saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou direção fiscal em duas operadoras de planos de saúde pernambucanas: União Saúde e Univida. De acordo com a Assessoria de Imprensa da ANS, a medida tem por objetivo proteger os direitos dos consumidores e dos prestadores de serviços das duas operadoras, já que as empresas passam por dificuldades financeiras e administrativas. Neste tipo de intervenção, a ANS nomeia um diretor-fiscal cuja principal função é atuar junto com a administração da operadora, avaliando a situação geral e propondo a adoção de um plano de recuperação. Este profissional atua para reverter as deficiências verificadas e corrigir as irregularidades eventualmente cometidas. A ANS iniciou hoje o levantamento da real situação das duas operadoras. Os consumidores dos planos de saúde e até os prestadores de serviços das duas empresas podem tirar suas dúvidas ou fazer reclamações gratuitamente, no Disque ANS: 0800-701-9656 ou através do site da ANS (veja o link abaixo). As operadoras já são alvo de 24 processos de fiscalização na Agência