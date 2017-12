ANS: limite de reajuste de planos de saúde Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu que o limite de reajuste na mensalidade de planos de saúde de maio deste ano a abril do próximo será de 8,71%. Porém, para aplicar o teto, a operadora deverá justificar o porcentual e passar por aprovação prévia. O valor foi calculado com base em índices de inflação. Veja mais informações no link abaixo.