ANS: liquidação extrajudicial da Adress e Unicor A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou a liquidação extrajudicial das operadoras de planos de saúde Adress - Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda., que atua no Rio de Janeiro, e Saúde Unicor Assistência Médica Ltda., de São Paulo. A liquidação foi decretada porque as operadoras não atenderam à direção fiscal adotada pela ANS no dia 27 de dezembro passado. Além de terem fechado as portas de seus escritórios, os dirigentes das operadoras não atenderam ao edital de convocação para uma reunião na ANS, publicado em jornais de grande circulação. A direção fiscal havia sido adotada porque as operadoras revelavam anormalidades econômico-financeiras e administrativas. Impedidos de assumirem seus postos nas operadoras, os dois técnicos nomeados pela ANS para a Direção Fiscal na Adress e na Unicor relataram o fato à Diretoria Colegiada da ANS, que decretou a liquidação extrajudicial com base na resolução nº 47, publicada no Diário Oficial da União de hoje. "A liquidação extrajudicial da Adress e da Unicor é uma decisão saneadora, para fique cada vez mais claro que não há mais espaço para ações especulativas no setor de saúde suplementar", declarou o Diretor-Presidente da ANS, Januario Montone. Depois, enfatizou que o liquidante nomeado para a Adress recebeu orientação de agir com rapidez no levantamento das condições assistenciais da operadora, para que possam ser adotadas medidas capazes de garantir a continuidade do atendimento aos seus consumidores. Na Unicor o foco das ações estará na área econômico-financeira, já que sua carteira de clientes foi transferida para a operadora Samcil há alguns meses. Além disso, ANS tornou indisponíveis os bens de todos que, nos últimos 12 meses, administraram as duas operadoras. A medida atinge oito sócios e diretores da Adress e dois da Unicor. Os sócios que já estão com os bens indisponíveis da Adress são: Elysio Alves Balbino, Josué Moreira Teixeira. Osmair da Silveira Silva, Maurício de Oliveira Menezes, Maria de Lourdes Severino Guedes, Cláudio Batista de Souza, Anderson Ferreira Sampaio e Karem Mahmoud Jamaleddine. Da Unicor são: Renato Duprat Filho e Renato Duprat