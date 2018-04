ANS multa 99 operadoras em até R$ 45 mil A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou no Diário Oficial de hoje o resultado do julgamento, em primeira instância, de 99 processos administrativos instaurados em decorrência da não entrega de informações periódicas. Trata-se do Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (Diops), que traz informações sobre a situação econômico-financeira, cadastral e operacional de cada uma das operadoras de planos de saúde no País. Por meio do Diops, a ANS realiza fiscalização indireta, levantamentos estatísticos, análises econômicas e financeiras e administrativas. O documento que não foi entregue é relativo ao primeiro trimestre de 2001. A Agência aplicou 99 multas entre R$ 15 mil e R$ 45 mil. A ANS informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que não comenta as multas até o julgamento final dos casos. As operadoras multadas poderão recorrer dessas penalidades à própria ANS, no prazo de 10 dias. Confira abaixo a relação das operadoras multadas: ABC - Uniorto Serviços Odontológicos AIS - Assistência Odontológica Reunida Aliança Coooperativa Nacional Unimed - Confederação de Cooperativa Médicas Assessoria de Empresas Médicas Assistência Médica Paraense Associação dos Servidores da UFMG Associação Hospital de Cotia Blue Med Saúde - Sistema de Atendimento Alt. Cemedka Planos de Assistência Médica Center Dent Assistência Odontológica Centro de Saúde Odontológica Clim Serv Assistência Médica Clínica Odontológica Odontoplan COESP - Convênio Odontológico do Estado de São Paulo Companhia Espírito Santense de Saneamento Cooperativa de Trabalho dos Médicos da região de Crato Cooperativa de Trabalho Médico de Ananindeua Corn Products Brasil Dental Prev Assistência Odontológica Dentalis Prestação de Serviços Odontológicos Eletrobrás Termonuclear SA - Eletronuclear Falgetano Assistência Médica Federação das Unimed´s do Estado do Mato Grosso Fertilizantes Fosfatados - Fosfertil Itatiaia Agropastoril Itatiaia Transportes Lumagui Dental Lwart Lubrificantes Medical Prev Nansen - Instrumentos de Precisão NGO - Consultoria e Administração Nota Administração e Participação Odonto Saúde Odontologia Clínica Integrada Operadora de Planos de Saúde Santa Genoveva OPP Petroquímica Oralplan Assistência Odontológica Petrobrás Distribuidora Petróleo Brasileiro Pliclínica Reunidas Poliodonto Prodoctor - Administração e Representação Pro-Odonto Pronto Atendimento Odontológico S.B.S Sistema Brasileiro de Saúde Semper Saúde Assistência Médica Serviço de Assistência Médica Hospitalar da Amazônia SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados Ultrafértil União Bahiana - Cooperativa Central das Cooperativas de Trabalho Médico União dos Médicos do Nordeste do Pará Unimed Abolição Unimed Arapiraca Unimed Barra do Garças Unimed Campina Grande Unimed Cariri Unimed Ceará Unimed Centro-Oeste Paulista Federação Regional Cooperativa Médica Unimed Cuiabá Unimed Currais Unimed Amazônia Federação das Cooperativas de Trabalho Médico Unimed Adamantina Unimed Amparo Unimed Andradina Unimed Aquidauana Unimed Araraquara Unimed Araras Unimed Bebedouro Unimed Catanduva Unimed Dourados Unimed Fernadopólis Unimed Goianésia Unimed Limeira Unimed Marília Unimed Mococa Unimed Porangatu Unimed Presidente Prudente Unimed Tatuí Unimed Tupã Unimed Estado de São Paulo - Confederação Estadual das Cooperativas Médicas Unimed Federação dos Estados de Goiás e Tocantins Unimed Ipameri Unimed Ji-Paraná Unimed Jundiaí Unimed Leste Paulista Unimed Macapá Unimed Maceió Unimed Nordeste Paulista Federação Regional das Cooperativas Médicas Unimed Norte do Mato Grosso Unimed Oeste Paulista Federação Regional das Cooperativas Médicas Unimed Parnaíba Unimed Recife Unimed Regional de Crateus Unimed Rondonópolis Unimed São Carlos Unimed São José do Rio Preto Unimed São Roque Uniodonto Campos Uniodonto de Minas Vita Saúde