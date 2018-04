ANS nega reajuste de 15% em planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que está fora de cogitação um reajuste de 15% nas mensalidades dos contratos individuais e familiares de planos de saúde no período de 2002-2003, como pleiteou publicamente a Associação Brasileira de Medicina de Grupo - Rio de Janeiro (Abramge-Rio). De acordo com a ANS, a Abramge é mais ampla e o setor de saúde suplementar tem ainda associações de operadoras de outros segmentos, como seguradoras, cooperativas e autogestão. O próprio diretor da Abrange, Januário Montone, não quis comentar o reajuste de 15% pedido pela Abramge-RJ, por considerar que se trata de pressão do setor (ver link abaixo). "É impensável que a Agência venha a autorizar um reajuste de 15%. Isto é inaceitável", afirmou o Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Januario Montone, ao tomar conhecimento das declarações de um dirigente da Abramge-Rio. "Nenhum dos índices que medem a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu dois dígitos." Ele assegurou que os consumidores de planos de saúde não pagarão taxa extraordinária pelo atendimento à dengue, como a Agência já havia informado tanto aos consumidores quanto às associações dos diferentes segmentos das operadoras de planos de saúde. Estudos técnicos do reajuste Cabe à ANS a definição de um índice máximo de reajuste anual de custos para os contratos de planos individuais e familiares. Assim que concluir seus estudos técnicos neste mês de maio, a ANS anunciará sua política de reajuste de custo para o período 2002-2003, na qual fixa o percentual máximo que poderá vir a autorizar para as operadoras. Só após este anúncio, a Agência analisará os pedidos que as operadoras têm de lhe apresentar junto com suas planilhas de custos. A Agência estuda pedido por pedido, avaliando o percentual cabível em cada caso. No ano passado, nem todas obtiveram o índice máximo de 8,71%. As operadoras de planos de saúde só podem cobrar o reajuste anual dos contratos individuais e familiares, que se renovam automaticamente a partir deste mês, quando estiverem devidamente autorizadas pela ANS, Agência reguladora que tem atribuição de controlar e fiscalizar o setor de saúde suplementar. Sem autorização da Agência, as operadoras não podem reajustar mensalidades. Os consumidores de planos de saúde devem ficar atentos para cobranças indevidas. Se tiverem dúvidas, devem ligar gratuitamente para o Disque ANS:0800-701-9656, ou usar o e-mail Fale Conosco no site do órgão (ver link abaixo).