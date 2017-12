ANS: novo telefone de atendimento ao consumidor A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) lançará hoje o Disque ANS: 0800-7019656. O Disque ANS será o novo canal de comunicação da instituição com os consumidores de planos privados de assistência à saúde, destinado a orientar, tirar dúvidas e receber reclamações de consumidores de planos de saúde. A ligação do novo serviço será gratuita. Através do Disque ANS, o consumidor de plano de saúde poderá participar do processo de fiscalização dos planos de saúde, registrando suas reclamações, sugestões e fazendo consultas. O Disque ANS terá sede em São Paulo, onde estão 47% dos 30 milhões de consumidores dos planos de saúde. O serviço terá 60 atendentes divididos em dois turnos e o horário de funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os consumidores de planos de saúde vinham sendo atendidos pelo Disque Saúde, do Ministério da Saúde: o 0800-611997, desde 1999, ano em que a Lei 9.656/98 que regulamenta o setor entrou em vigor. O serviço do Disque Saúde atendeu a aproximadamente 77 mil demandas. Os assuntos mais consultados pelos consumidores foram, então, os reajustes de mensalidades e de faixas etárias, as coberturas assistenciais, as alterações nas redes credenciadas pelas operadoras de planos de saúde.