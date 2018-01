ANS ordena liqüidação extrajudicial da Miller A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretou a liquidação extrajudicial da Plano de Assistência Médica Miller Ltda, operadora de planos privados de assistência à saúde que funcionava no Rio de Janeiro. A Miller é quinta operadora de planos de saúde a ser liqüidada pela ANS. As outras foram: Unicor, Adress, Climoj e BioMed. A Miller estava em regime de direção fiscal e de direção técnica desde 14 de março deste ano, devido aos problemas e anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocavam em risco a continuidade do atendimento à saúde dos consumidores de seus planos, segundo a ANS. Sua carteira, por isso mesmo, já havia sido vendida para a Classic, outra operadora que funciona no Rio de Janeiro. Samp está sob direção fiscalb A empresa Samp Sistema Assistencial Médico Paraminense Ltda, que opera na cidade mineira de Pará de Minas, foi colocada sob direção fiscal pela Diretoria Colegiada da ANS. Segundo a Agência, é uma decisão preventiva, já que anormalidades econômico-financeiras constatadas podem vir a por em risco a continuidade do atendimento à saúde dos consumidores da operadora. A Samp Paraminense é a sétima operadora de planos de saúde a ser colocada em direção fiscal. No regime de direção fiscal, um representante da ANS acompanha a administração econômico-financeira dentro da empresa. As outras operadoras que estão em direção fiscal são: AMB, Unimed Volta Redonda, Samp São Paulo, Samp Espírito Santo, Servi Saúde e Classes Laboriosas. A Unimed São Paulo, além de estar sob direção fiscal, segue sob direção técnica. Os consumidores que tiverem problemas de atendimento com sua operadora de plano de saúde podem enviar sua reclamação para os órgão de defesa do consumidor de sua cidade ou para o Disque ANS: 0800-7019656.