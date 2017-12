ANS: planos terão que garantir atendimento As operadoras de planos de saúde terão de prestar informações e dar garantias financeiras à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), provando estarem em condições econômicas de atender os clientes, para funcionar no País. É o que prevê resolução da Câmara de Saúde Suplementar, órgão da ANS, apresentada ontem em Brasília. A resolução determina que ao longo de seis anos, a contar de 2002, as operadoras terão de constituir capital mínimo, em valor que deverá variar segundo o segmento e a região de atuação da empresa, tendo como teto máximo R$ 3,1 milhões. As empresas deverão ainda informar à agência o Índice de Giro de Operação, criado a partir de indicadores como receita, despesa, bens e obrigações.