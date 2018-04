ANS pode cancelar registros de planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela fiscalização das empresas de planos de saúde, convocou 108 operadoras, incluídas as de planos odontológicos, para que regularizem sua situação perante a agência. São empresas já convocadas anteriormente que nunca foram encontradas. Segundo a ANS, todas as notificações encaminhadas retornaram com a anotação de que o endereço indicado era desconhecido. Pata tentar solucionar o problema, a agência publicou um edital de convocação no Diário Oficial da União no início deste mês. Agora, a administradora que não comparecer à ANS até o dia 8 de maio, além de ser multada, terá o registro cancelado e ficará proibida de vender novos contratos. As empresas, no entanto, deverão continuar prestando serviços aos atuais clientes. Para garantir esse atendimento, a ANS poderá submetê-las ao regime de Direção Fiscal, no qual é nomeado um diretor para acompanhar a administração da empresa, verificar sua situação econômico-financeira e determinar medidas que possam normalizar a prestação de serviços. Se necessário, a diretoria da ANS poderá, ainda, exigir a transferência da carteira da empresa para outra administradora. Para saber se seu plano de saúde ou odontológico está incluído na lista da ANS ou registrar queixa, basta acessar a página da agência na Internet (veja link abaixo) ou ligar gratuitamente para o Disque ANS (0800-701-9656).