ANS poderá cancelar registro de 108 operadoras A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está convocando 108 operadoras de planos de saúde e odontológicos para regularizarem sua situação. A convocação, segundo a ANS, é a última etapa de uma série de ações com relação às operadoras que não vêm cumprindo a Lei 9.656/98, a qual regulamenta o setor de saúde suplementar. De acordo com a Agência, todas as notificações e correspondências que foram encaminhadas a estas operadoras retornaram com a advertência de que o endereço indicado era desconhecido. A operadora que não atender à convocação terá o registro cancelado pela ANS. Os representantes legais de cada uma das operadoras terão de comparecer à sede da Agência, na Avenida Augusto Severo, 84, 7º andar, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, no prazo de 30 dias a contar de hoje - data de publicação do edital de convocação no Diário Oficial da União. De acordo com a ANS, se tiver o registro cancelado, a operadora não poderá continuar a vender planos de saúde e terá de se limitar a prestar os serviços de atendimento à saúde contratados pelos consumidores de seus planos. Além de ser multada, poderá ser submetida ao regime de direção fiscal, que em geral a Agência adota como medida preventiva, para garantir os direitos dos consumidores da operadora. Na direção fiscal, a ANS poderá nomear um diretor fiscal, acompanhar a administração junto com a diretoria da operadora, levantar sua real situação econômico-financeira, e determinar medidas técnicas que possam normalizar o atendimento à saúde dos consumidores de seus planos. Se a Diretoria Colegiada da ANS considerar necessário, exige a transferência compulsória da carteira para outra empresa, assegurando aos consumidores os mesmos direitos. A ANS alerta que os consumidores desta operadoras devem ser atendidos normalmente. A orientação é que o consumidor que sofrer negativa de atendimento deve ligar para o Disque ANS: 0800-701-9656 e registrar sua reclamação. Confira abaixo a lista das operadoras convocadas: A Oral Oeste´s Assistência em Odontologia S/C Ltda. A J. S. Odontologia S/C Ltda. ABC Clínicas S/C Ltda. Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil Capovila & Teruel S/C Ltda Center Club Empreendimentos S/C Ltda. Centro Médico Saúde Plus S/C Ltda Cipro Cínica Integrada de Prev.e Reab.oral S/C Ltda. Clisim Serviços Médicos de Diagnósticos S/C Ltda. Cop-Companhia Odontológica Paulista E.M.I. Emergências Médicas Integradas Ltda. . Eurodent Assistência Odontológica Ltda. Fundação Transbrasil Gospel Assessoria e Clínicas Odontológicas S/C Ltda. Grêmio dos Subtenentes e Sargentos das Forcas Armadas da Baixada Santista Medibras Comércio e Serviços em Saúde Ltda. Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. MGS Consultoria e Administr. Financ. Ltda Odontocard Com. de Mat. e Assistência Odontológica Ltda Odontoclean Plus Assistência Odontológica S/C Ltda. Odontolife Comércio de Materiais e assistência Odontológica Ltda. Odontoplan - Plano de Assistência Odontológica Ltda. Odonto-saúde Assistência Odontológica S/C Ltda. Prevence Odontologia S/C Ltda. Prisa Assistência Médica e Hospitalar S/C Ltda. Quality-dent Assistência Odontológica S/C Ltda. Salubritas Assistência Médica S/C Ltda. Samesp - Serviço de Assistência Médica ao Serviço Público Ltda. Santo André Saúde Corretora de Seguros Ltda. Sistema Odontológico Saúde S/C Ltda. Suzan Donto S/C Ltda. . TOI - Tratamento Odontológico Integrado UTI no Ar Serviços Médicos S/C Ltda. Visamed - Assistência Médica Ltda. Acesita Energética Ltda. Acesita Serviços, Comércio .ind. e Participações Asmedica Serviços Médicos Assist. S/C Ltda. Associação Beneficente Prefeitura Contagem Caipa comercial e Agrícola Ipatinga Ltda. Caixa de Assistência a Saúde da Universidade Cia. Aços Especiais Itabira Contamed Serviços Médicos e Odontológicos de Contagem Ltda. Embra - Estruturas Metálicas Brasileiras Ltda. Flender Brasil Ltda. Itatiaia Agropastoril Ltda. Itatiaia Transportes Ltda. Maxion Componentes Automotivos S.A. Medical Prev Ltda. Mendes Júnior Engenharia S/A Nansen S/A - Instrumentos de Precisão Pro Sorriso S/C Ltda. Thomson Tube Components Belo Horizonte Ltda. Uniodonto Cooperativa de Trabalho Odontológicos Norte de Minas Ales-apoio Logístico Equipamentos e Serviços Ltda. C.C.A R. - Consultórios Carvalho Araújo Rocha Ltda. Centro Médico de Assistência à Vida Ltda. Chek Saúde - Assistência nacional de Saúde S/C Clínica Médica e Odontológica Corunba de Iguaçu Ltda. Clínica Médica e Odontológica Fenix Ltda. COV - Centro Odontológico Vasconcellos Ltda. Dentalis Prestação de Serviços Odontológicos Ltda. Policlínica Educris Assistência Médica Ltda-me Preven Den Planos Odontológicos Ltda. Riocor Serviços Médicos Ltda. SIS Planos de Saúde Ltda-me Sorria Assistência Odontológica Ltda. Uniodonto Campos - Cooperativa de Trabalho Odontológico Urpi Saúde S/C Ltda. Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão José Antônio Queiroz Duarte & Cia Ltda. Odonto Litoral Ltda. Policlínica Reunidas Ltda. Serviços Médicos a Indústria e Comércio Ltda. Weingaertner - Comércio e Administração Ltda. Acmed Assistência Médica Ltda. Associação Beneficente para Servidores Públicos Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Imaculada Conceição Atmed - Assistência Ltda. Cooperativa de Trabalho Médico Sul Capixaba Dental Care Asses. e Assistência Odontológica Ltda. Medplan - Serviços Médicos e Odontológicos Ltda. Nanubi Participações e Representações Ltda. Cleonilson S. Gonçalves Golden Life Sistema de Saúde Ltda. Ricardo André Alves me Cooperativa de Trabalho dos Médicos da região de Itapipoca Ltda. Cooperativa de Trabalho dos Médicos da região de Crato Ltda. Time Life Assistência Odontológica Clínica Odontológica Empresarial Ltda. Cooperativa dos Cirurgiões Dentistas do Distrito Federal Ltda. Maximed Associados Dental Prev Assistência Odontológica ltda Planodente Ltda Unidade de Assistência e apoio a Saúde Familiar Ltda. Corpore Adm. Serv. Med. Odontológicos S/C Ltda. Fundação Batavo São Thiago Assist. Medico Hospitalar S/C Ltda. Clipacional Clínica Ocupacional Ltda. Cooperativa dos Odontólogos da Foz do Rio Itajaí Medhouse Emergências Medicas Ltda. S.B.S. Sistema Brasileiro de Saúde Unimed de Açailandia - Cooperativa de Trabalho Médico Centro Oeste Assistência Médica Internacional Ltda. Dent-med Clínica Odontológica Ltda. Cooperativa de Trabalho Médico de Paragominas Vida & Saúde Odontológica S/C Ltda. Geovane Pereira Mendonca & Cia Ltda. Prevclinic Ltda.