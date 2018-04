ANS promete apurar denúncias de médicos A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou, por meio de nota oficial, que as denúncias feitas ontem pelas entidades médicas serão apuradas. A afirmação é do diretor-presidente da Agência, Januario Montone. "Não admitiremos, em nenhuma hipótese, queda na qualidade do atendimento. Estamos atentos, apurando todas as denúncias e analisando novas regulamentações capazes de evitar os abusos e prejuízos aos usuários", ressalta. Sindicatos, federações e associação médicas anunciaram ontem, na sede da Associação Médica Brasileira (AMB), em São Paulo, que encomendaram uma pesquisa para apontar quais são os três piores planos de saúde do Brasil. O resultado será divulgado entre os dias 13 e 15 de junho. Os médicos contestam a forma de atuação das empresas de plano de saúde e reivindicam aumento dos honorários. As entidades médicas denunciaram que as operadoras restringem exames e internações, além de interferir em diagnósticos e colocar em risco a vida dos pacientes. A ANS prometeu instalar uma Câmara Técnica de Assuntos Médicos para discutir com as entidades médicas a implantação das "Diretrizes Clínicas de Conduta". A ANS reitera que tanto o consumidor quanto o prestador de serviço têm a disposição o Disque ANS - 0800 701 9656, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h para denúncias e reclamações de usuários de planos de saúde.