ANS realiza intervenção branca na Unimed A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) resolveu adotar direção técnica e fiscal para acompanhar a implantação de dois planos de recuperação na Unimed São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da ANS, isso equivale a uma intervenção branca na cooperativa. Esta é a primeira vez que a ANS adota as direções fiscal e técnica em uma operadora de planos privados de assistência à saúde. Em cumprimento às exigências feitas pela Diretoria da ANS na reunião do dia 15, foram apresentadas hoje duas propostas de planos: a do emergencial de recuperação das condições assistenciais aos consumidores de seus planos privados de assistência à saúde e a do plano de recuperação econômico-financeira da cooperativa. A ANS reiterou a necessidade de que os médicos cooperados da Unimed mantenham o atendimento aos consumidores de seus planos de saúde. Durante a reunião, a ANS ainda apresentou uma outra exigência à Unimed São Paulo: a de que seja dada ampla divulgação à rede de hospitais e clínicas que está à disposição de seus consumidores de planos de saúde. A exigência foi aceita pelos diretores da cooperativa. Na próxima semana, dois técnicos da ANS já iniciarão seus trabalhos em São Paulo. Eles acompanharão a implantação dos planos pela administração da cooperativa por até 180 dias. Para tirar dúvidas ou fazer denúncias, os consumidores da cooperativa poderão utilizar o Disque Saúde, do Ministério da Saúde: 0800-61-1997, e o site da Agência (veja link abaixo).