ANS rebate crítica da AMB sobre preexistente A Associação Nacional de Saúde Suplementar (ANS) respondeu em nota à imprensa as críticas da Associação Médica Brasileira (AMB) sobre a resolução número 41, publicada no último dia 15 de dezembro. A resolução define, pela primeira vez, 434 procedimentos de alta complexidade que devem ter carência fixada em dois anos a partir do início do contrato do plano de saúde, no caso de serem identificadas doenças preexistentes. Até a resolução, cabia às empresas de saúde definir o que era procedimento de alta complexidade. Agora, a definição foi estabelecida pela ANS. A crítica da AMB e das entidades de defesa do consumidor é que a lista definida pela ANS é muito extensa e portanto exclui várias coberturas nos primeiros dois anos de contrato. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) discorda, por exemplo, da classificação da quimioterapia como procedimento de alta complexidade. Para o Idec, a quimioterapia deveria ter a carência de no máximo seis meses, prazo máximo para procedimentos de pacientes que não têm doenças preexistentes. O presidente da AMB, Eleuses Paiva, afirma que a lista é tão grande que define tudo como preexistente e "só são excluídos tratamentos para gripe, micose e dores de ouvido". A AMB e as entidades de defesa do consumidor defendem uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para dos planos de saúde para discutir as falhas da legislação. Eles só estão aguardando terminar o recesso do Congresso para se unir à Frente Parlamentar de Saúde para instaurar a CPI. A polêmica entre a ANS e as entidades de defesa do consumidor começou na semana passada. Na sexta-feira, o diretor presidente da ANS, Januário Montone, divulgou uma nota rebatendo as críticas do Idec. Ontem a nota foi assinada pelo diretor João Luís Barroca de Andrea. Ele afirma que só a informação é o instrumento de defesa dos consumidores e por isso a ANS quer esclarecer os argumentos da AMB e do Idec. Seguem abaixo alguns trechos originais da nota da ANS: A legislação que regulamenta a saúde suplementar estabeleceu estrategicamente algumas definições que garantem ao consumidor - nosso foco primordial de atenção - o estabelecimento de critérios padronizados que visam facilitar sua correta aplicabilidade. A referida resolução articula-se com alguns eixos conceituais, quais sejam: 1) Doença e Lesão Preexistente (DLP) - são aquelas doenças e lesões que o consumidor ou seu responsável saiba ser portador à época da contratação do plano de saúde. Essa definição resguarda o consumidor de posteriores alegações de DLP por parte da operadora. Ou seja, o diagnóstico feito no decurso do contrato não é considerado preexistente. Antes da Lei 9656/98, qualquer doença poderia ser, a qualquer tempo, considerada preexistente. A operadora podia negar os procedimentos adequados sem fornecer explicações claras. A nova lei estabeleceu co-responsabilidades entre usuário e empresa. E caso a operadora do plano se sinta prejudicada, poderá alegar o conhecimento prévio do consumidor sobre sua condição de saúde, durante o período de 24 meses, abrindo um processo administrativo, junto à ANS. Importante frisar que não será permitida a suspensão do atendimento até ser acolhida a procedência da alegação da operadora. 2) Cobertura Parcial Temporária - prazo determinado para suspensão da cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade diretamente relacionados apenas às doenças e lesões preexistentes declarados pelo beneficiário no ato de contratação do plano. 3) Procedimentos de Alta Complexidade - podem ser excluídos por até 24 meses da cobertura dos planos quando da adoção de cláusula de cobertura parcial temporária, no caso de doença e lesão preexistente. São procedimentos que exigem instalações físicas e condições físicas e ambientais especiais; equipamentos específicos de médio e alto custo e manutenção especializada e especialmente capacitados, insumos de alto custo ou específicos; risco intrínseco e área de incorporação tecnológica. 4)Um outro importante avanço é o fato do consumidor poder solicitar a entrevista qualificada, sendo orientado por médico, para o correto preenchimento de sua declaração de saúde, o que leva a mútuas garantias: operadoras e seus clientes. 5) A estratégia de discussão adotada para a definição de procedimentos de alta complexidade para fins de DLP, foi a da Consulta Pública, via Internet, para que fossem apresentadas contribuições, críticas e sugestões devidamente embasadas, e que norteassem os ajustes necessários aos procedimentos elencados. Surpreendentemente, não houve manifestação de entidades representativas dos consumidores e de associações médicas, o que muito teria contribuído e influenciado positivamente para a elaboração desse documento de tão complexo teor. 6) Curiosamente, se a revisão do rol de procedimentos foi por consenso, por que a AMB não encaminhou qualquer contribuição à Consulta Pública realizada pela ANS? E porque, depois do trabalho técnico feito e divulgado ainda em dezembro, a reclamação foi calcada no desrespeito profissional, na desinformação institucional e na tentativa de confundir a sociedade? 7) Os procedimentos para enquadramento como de alta complexidade, feitos pelas operadoras, chegou a totalizar 1283 procedimentos. 8) Os critérios técnicos utilizados pela ANS para classificar os procedimentos como de alta complexidade foram baseados nos critérios utilizados pelo Setor de Coordenação de Normas para Procedimentos de Alta Complexidade da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, ao aprovar na Portaria SAS n.º 96/00 os procedimentos integrantes do sistema de alta complexidade ambulatorial e hospitalar do SUS. 9) A referida portaria lista 14 grupos com 416 procedimentos não cirúrgicos como sendo de alta complexidade: Patologia clínica, Radiodiagnóstico, Hemodinâmica, Terapia Renal Substitutiva, Radioterapia, Quimioterapia, Transplantes, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Radiologia Intervencionista, Cardiovascular, Eletroneurofisiologia para doenças do sono e epilepsia, Tomografia Computadorizada e Tratamento da AIDS. Na Resolução - RDC 41 identificamos 434 procedimentos que atendem aos critérios de alta complexidade, agrupados em seus 25 títulos do revisado Rol de Procedimentos. 10) Apenas alguns procedimentos bastante complexos de algumas especialidades foram acrescentados em relação à Portaria do SAS/MS. A elaboração dessas referências básicas para a regulamentação da Lei 9656/98 visou corrigir a utilização de critérios próprios pelas operadoras, resguardando o consumidor de arbitrariedades.