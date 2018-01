ANS rebate críticas à MP dos planos de saúde O diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Januário Montone, rebateu ontem as críticas feitas por representantes de órgãos de defesa do consumidor à medida provisória de planos de saúde, reeditada no fim do mês. Ele garantiu que a nova versão da medida provisória não afeta os direitos adquiridos dos clientes de planos de saúde. "As críticas servem apenas para trazer mais insegurança. Elas foram precipitadas e incorretas." Representantes do Procon, Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Associação Médica Brasileira manifestaram-se, na segunda-feira, contrários à Medida Provisória 2.177-43. As entidades sustentam que a medida é repleta de contradições e lacunas que podem ser usadas para prejudicar os clientes de plano de saúde. No entanto, o diretor nega as considerações. "São poucas as alterações previstas pela medida", garantiu. Ele lista três casos: a garantia de acompanhante para maiores de 65 anos, a ampliação do prazo para inscrição de filho recém-nascido de 30 para 45 dias e a criação do Plano Especial de Adesão a Contrato Adaptado. "A meu ver, alguns itens ampliam os direitos existentes." Entre as novas conquistas estaria, segundo Montone, a possibilidade de o cliente não precisar cumprir carência todas as vezes que mudar de plano de saúde. "Essa era uma velha reivindicação das entidades, mas elas simplesmente desprezaram o dispositivo no momento de fazer comentários." Outro ponto positivo, na avaliação de Montone, é a previsão de assistência farmacêutica para os clientes. O diretor disse ainda que a maior parte dos dispositivos da medida depende de regulamentação para ser posta em prática. Segundo ele, todos podem ser questionados e debatidos, já que uma consulta pública foi aberta. Críticas Um dos tópicos duramente criticados por representantes de órgãos de defesa do consumidor foi a criação do plano de adesão. Nele, grupos com contratos anteriores à lei que regulamenta o setor podem adaptar seus planos para contratos novos. Hoje, cerca de 75% dos consumidores mantêm contratos antigos. "A proposta pretende ampliar as condições para que essa mudança seja feita", explicou. De acordo com Montone, sob fiscalização da ANS, há maiores chances de as negociações trazerem benefícios para os consumidores. "Além disso, a adaptação é opcional." Ele acrescentou ainda que quem não quiser fazer as alterações pode negociar livremente com as empresas, depois de 2003. A assistente de direção da Fundação Procon, Lúcia Helena Magalhães, manteve ontem as críticas. "Há uma diferença de interpretação sobre o texto. Eu continuo a afirmar que as imprecisões existentes abrem espaço para que o consumidor seja lesado." A MP também desagradou ao outro lado: a Associação de Empresas de Medicina de Grupo (Abramge). "Ela dá amplos poderes para a ANS", afirmou o presidente da entidade, Arlindo de Almeida. Interpretação oposta a que é dada pelas entidades de defesa do consumidor, que asseguram que a medida dá carta branca às empresas. "Em tese vários aspectos são adequados, como a assistência farmacêutica e a dispensa de carência. O problema é como isso será conduzido na regulamentação e quais serão as contrapartidas para as empresas de saúde", afirmou Almeida.