ANS rebate críticas do Idec sobre preexistentes A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou hoje a resposta sobre a crítica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) sobre a resolução 41, de 15 de dezembro, que lista 434 procedimentos classificados como de alta complexidade para o tratamento das doenças e lesões preexistentes. Até sair a resolução, quem definia quais eram os procedimentos de alta complexidade para doenças e lesões preexistentes eram as próprias empresas de saúde. Os usuários com doenças ou lesões preexistentes só poderiam usufruir dos tratamentos classificados como de alta complexidade pela empresa depois de dois anos da assinatura do contrato. Com a resolução, a ANS definiu uma lista de procedimentos cuja carência será de dois anos no caso de serem identificadas lesões pré-existentes. O Idec afirmou no documento enviado à ANS que a lista de procedimentos de alta complexidade para o tratamento doenças e lesões preexistentes é muito extensa. Para o Instituto, por exemplo, não está correto classificar a quimioterapia como um tratamento de alta complexidade. Para exemplificar a extensão da lista, segundo o Idec, além da quimioterapia há mais oito procedimentos que não deveriam estar incluídos na resolução da ANS. O instituto julga que o usuário deveria ter seis meses de carência e não os dois anos, mesmo para quem tem uma doença ou lesão preexistente. Para se ter uma comparação, os consumidores que não tenham doença e lesão preexistente cumprem uma carência máxima para os mesmos procedimentos de seis meses. O Instituto pede ainda que a lista seja revista, porque caso contrário o consumidor será prejudicado. A seguir trechos extraídos da resposta do presidente da ANS, Januario Montone, ao Idec. 1) Dentro dos objetivos da ANS e voltando a um passado recente, seria de fácil constatação a não existência de procedimentos de referência básica para a cobertura assistencial na saúde privada, deixando ao livre arbítrio das Operadoras de Planos de Saúde a determinação da amplitude dos procedimentos a serem cobertos, o que significava uma submissão do consumidor diante da força das cláusulas contratuais leoninas impostas pelas Operadoras de Planos de Saúde. 2) Mais do que justificável foi a ação da ANS ao proceder a atualização do rol de procedimentos e identificar os procedimentos cirúrgicos com a delimitação daqueles tidos como de alta complexidade quando da adoção de cláusula de cobertura parcial temporária na doença ou lesão preexistente, impedindo que as Operadoras de Planos de Saúde os excluíssem de forma arbitrária, trazendo graves prejuízos para o universo de consumidores de planos de saúde, como ocorria anteriormente à regulamentação. 3) Outro avanço importantíssimo foi a definição, pela regulamentação, de doença ou lesão preexistente como sendo "aquela sabida pelo consumidor no ato da contratação", eliminando definitivamente a possibilidade da idéia de preexistência como sendo o momento em que, organicamente se deflagrou a doença, momento este, altamente impreciso e aleatório e no qual se baseavam de forma opressora as Operadoras de Planos de Saúde, negando sistematicamente a cobertura do procedimento. Atualmente, com a definição de doença ou lesão preexistente, o diagnóstico feito no decurso do contrato não é considerado preexistente. 4)Outra interpretação equivocada por parte desse nobre Instituto foi a de entender que houve uma extensão do termo "alta complexidade", quando na verdade se procurou delimitar a quantidade de procedimentos passíveis de serem excluídos, atualmente identificados por 434 procedimentos, dentre os 3.907 procedimentos hoje constantes no rol. Ora, que consumidor teria doenças ou lesões que justifiquem a sua inclusão nos 25 grupos distintos? 5) Os critérios utilizados para elaboração da relação dos chamados "procedimentos de alta complexidade" foram: instalações físicas e condições físicas e ambientais especiais; equipamentos específicos de médio e alto custo e manutenção especializada; recursos humanos especializados e especialmente capacitados; insumos de alto custo ou específicos e material de manutenção e consumo; risco intrínseco do procedimento; e área de incorporação tecnológica. 6)Foi também equivocada por parte desse Instituto, a inclusão na "lista de procedimentos inaceitáveis", dos exames ultrassonográficos e de cardiologia de forma genérica. Cumpre ressaltar que os procedimentos relacionados à política de saúde reprodutiva e fertilização, deverão em breve, ser motivo de formação de Câmara Técnica específica que debaterá e concluirá, como é de costume, sobre a possibilidade da inclusão dos procedimentos relacionados à vasectomia, ligadura de trompas e outros no referido rol, conforme acordado na Câmara Técnica realizada de setembro a dezembro de 2000, em cinco reuniões, para a revisão do rol de procedimentos, das quais as representantes do IDEC infelizmente não compareceram. 7)Talvez por esquecimento esse Instituto ainda omite um avanço significativo do processo de revisão do Rol de Procedimentos: o fato de suas revisões estarem valendo, a partir da data da Resolução de Diretoria Colegiada, para todos os contratos assinados a partir de 02 de janeiro de 1999. Acaba então, definitivamente, a situação esdrúxula do consumidor que comprava um plano vinculado a uma tabela e se esta tabela mudasse, o consumidor ficava sem seus direitos, ou era cobrado a mais por isto. O fim desta anomalia praticada pelo mercado antes da Lei 9656/98 fica, agora, definitivamente encerrado.