ANS suspende venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras

RIO - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou a suspensão da comercialização de 38 planos de saúde de 14 operadoras. A medida atinge 739 mil beneficiários.

Os motivos, segundo a ANS, são reclamações de usuários envolvendo negativa e demora no atendimento, apresentadas no primeiro trimestre de 2017.

A medida entra em vigor no dia 9 de junho. Segundo a diretora responsável pela área de normas da ANS, Karla Santa Cruz Coelho, a suspensão protege os beneficiários dos planos e incentiva as operadoras a melhorarem o atendimento.

"Ao proibir a venda dos planos que estão sendo alvo de reclamações recorrentes sobre cobertura, a ANS obriga as operadoras a qualificarem o serviço para atender com eficácia aos usuários", afirma Karla. "Somente mediante a adequação do atendimento essas operadoras poderão receber novos clientes", explica. "Neste ciclo, mais de 739 mil consumidores estão sendo protegidos."

A ANS recebeu 14.537 reclamações de natureza assistencial em seus canais de 1º de janeiro a 31 e março. Deste total, 12.360 queixas foram levadas a análise pela agência. A suspensão, segundo a agência, é preventiva e perdura até a divulgação do próximo ciclo, que acontece até setembro.

Além de terem a venda suspensa, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil.