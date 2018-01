ANS transferirá carteira da Unimed-SP A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou ontem que a Unimed São Paulo -Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed-SP) transfira sua carteira de consumidores dentro de 30 dias. De acordo com a ANS, a transferência garantirá a continuidade do atendimento sem que haja reajuste de mensalidades. A Agência afirma, através de sua assessoria de imprensa, que neste período de negociações da transferência da carteira, os consumidores dos planos de saúde da Unimed São Paulo continuarão a ser atendidos pelos médicos cooperados, e hospitais, clínicas e laboratórios conveniados. Portanto, não haverá paralisação da assistência aos consumidores. A técnica da área de saúde da Fundação Procon-SP, Hilma Araújo dos Santos, recomenda aos consumidores que continuem pagando suas mensalidades normalmente até que a transferência seja realizada. "O consumidor deve ter seus direitos garantidos durante a transferência e o atendimento deve ser normal", avisa. Hilma explica que se a transferência não for efetivada, a Unimed-SP pode sofrer uma liquidação extrajudicial. Em caso de liquidação extrajudicial, a carteira de clientes da cooperativa vai a leilão e os clientes serão transferidos para outra operadora, em condições semelhantes aos dos contratos originais, mas sem a garantia de reajustes nos preços das mensalidades. "A ANS está tentando transferir os clientes da Unimed-SP sem a liquidação extrajudicial para preservar os clientes de um reajuste", avalia a técnica do Procon-SP. A dívida estimada da Unimed-SP é de R$ 70 milhões. A cooperativa está sob direção fiscal e técnica da ANS, decretada em 26 de dezembro de 2000, pois passa por problemas financeiros graves. Os consumidores que sofrerem algum problema com atendimento podem ligar para o Disque ANS, no telefone: 0800-701-9656, ou no Procon-SP, no telefone (011) 1512, ou na Unimed-SP, (0xx11) 3444-9200.