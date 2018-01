ANS: Unimed vai assumir carteira da Adress Após quatro dias de negociações com operadoras de planos de saúde do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) obteve da Unimed-Rio as melhores condições para a regularização do atendimento assistencial dos consumidores dos planos da Adress, liquidada extrajudicial pela Agência no dia 5 deste mês. O termo de compromisso, pelo qual a Unimed-Rio assume o atendimento assistencial dos consumidores da Adress, foi assinado hoje, na sede da ANS, pelo Diretor-Presidente da Agência, Januário Montone, e os Diretores de Normas e Habilitação de Operadoras e de Produtos, Solange Beatriz Palheiro Mendes e João Luís Barroca, com o Presidente da Unimed-Rio, Celso Barros. Por esta solução emergencial obtida pela ANS, os ex-clientes da Adress que comprovarem por meio de boleto ter pago a mensalidade de novembro passado serão assimilados pela Unimed-Rio. Eles vão pagar o mesmo valor de mensalidade que pagavam na Adress por três meses. Estes consumidores não precisarão cumprir carência na Unimed-Rio para obter cobertura em atendimento médico-hospitalar básico - quarto coletivo - com direito a obstetrícia. Apenas se desejarem migrar para outro tipo de plano da Unimed-Rio, após os primeiros 90 dias, terão - como qualquer outro consumidor - de cumprir carência, mas só para novas acomodações e hospitais que não estão no plano acordado antes. A ANS construiu esta solução emergencial para os consumidores dos planos de saúde da Adress porque teve de liquidar a operadora após constatar que não conseguiria implantar a Direção Fiscal, como decidira inicialmente. A direção da Adress fechara as portas de sua sede, impedindo a posse do Diretor Fiscal e obstruindo os trabalhos da ANS, que pretendia promover a retomada do atendimento aos consumidores antes de colocar a carteira de clientes da operadora em leilão.