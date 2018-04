ANS vai punir empresas de cartão de desconto A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa, através de sua Assessoria de Imprensa, que está preparando uma ofensiva para punir as empresas que vendem cartões de desconto como se fossem planos de saúde. A Agência pretende aprofundar, na Câmara de Saúde Suplementar, o debate sobre a competência legal para regular os procedimentos adotados pelos chamados cartões de desconto ou cartões de saúde. Segundo a Agência, as empresas que gerenciam estes cartões utilizam o produto de forma enganosa como plano de saúde. Estes cartões estão ligados a serviços de saúde (hospitais, laboratórios, médicos etc.), turismo, lazer e cultura, serviços funerários, entre outros. De acordo com o Procon-SP, os consumidores têm se queixado de dificuldades em cancelar os contratos e dos empecilhos por parte das administradoras de cartões de crédito e bancos em cancelar cobranças e devolver valores pagos. A Agência informa que o consumidor que sofrer algum problema com cartões de descontos ou com planos de saúde podem fazer reclamações de operadoras, gratuitamente, ligando para o Disque ANS: 0800-701-9656 ou pelo e-mail Fale Conosco no site da Agência: www.ans.gov.br