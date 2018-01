Antecipada reunião para negociação com funcionários do BC O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (BC) em Brasília, Paulo Calovi, disse hoje que o governo decidiu antecipar de amanhã para hoje uma reunião de negociação com os servidores do banco em greve desde ontem, por tempo indeterminado. "O governo nos chamou para uma reunião às 11h30min de hoje no Ministério do Planejamento", disse. Participarão do encontro, segundo o sindicalista, representantes do Ministério do Planejamento, da Casa Civil e do Ministério da Fazenda. No primeiro dia de greve, a paralisação contou com uma adesão de aproximadamente 80% dos servidores do BC em todo o País e afetou serviços como a distribuição de notas e moedas à rede bancária.