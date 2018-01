Antecipar 13º para quitar dívida vale a pena O empregado que estiver endividado tem uma boa oportunidade de saldar parte ou integralmente sua dívida. Uma das linhas de crédito disponíveis em alguns bancos, além do Crédito Direto ao Consumidor e do Empréstimo Pessoal, é a do adiantamento do 13º salário. Trata-se de uma opção vantajosa para quitar os débitos, já que, nas linhas mais tradicionais de crédito, os juros são um pouco maiores, em torno de 5,45% ao mês no empréstimo pessoal, por exemplo. A taxa média mensal cobrada para antecipar o 13º salário está entre 3% e 4,60%, bem menor do que a cobrada nas parcelas da dívida. A exigência de quase todos os bancos é de que o interessado seja cliente. Outros bancos, como a Caixa Econômica Federal e ABN Amro/Real, condicionam a concessão do crédito às pessoas que tenham conta corrente para o recebimento do salário. A exceção é a Nossa Caixa, que coloca a linha de crédito à disposição de metroviários e funcionários públicos, mesmo que não sejam clientes do banco. A liberação do montante também está condicionada ao histórico de crédito do cliente. Pessoas com nome sujo na praça, incluídas nas listas do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e Serasa - Centralização dos Serviços Bancários, podem ter o pedido negado. Dos bancos pesquisados, os que não oferecem essa opção para pessoa física são Banco do Brasil, Banespa/Santander, Itaú e HSBC. Veja as taxas de juros e condições dos bancos pesquisados na tabela abaixo: Banco Banco Juros (%ao mês) Condições Antecipação 13º salário Empréstimo pessoal Cheque especial Bradesco 3,50 5,90 8,80 Ser correntista Caixa Econômica Federal 3,95 5,20 8,70 Empregado há, no mínimo, 1 ano, com conta-salário na Caixa. O pagamento deve ser feito até 21 de dezembro. Empresta até 80% do 13º salário. BBV 3,00 3,50 9,0 Ser correntista Nossa Caixa 3,10 4,95 7,70 Limite mínimo de R$ 200,00. Para a 1ª parcela financia até 50% do salário bruto. Para a 2ª parcela, 50% do salário líquido. ABN Amro/Real 3,95 5,75 9,20 Deve ser correntista, empregado há, no mínimo, 1 ano e receber o salário na instituição. Financia 40% do salário bruto. Mercantil de São Paulo 4,60 5,80 8,90 Funcionários de postos de serviços instalados em empresas e também para clientes com conta-salário no banco. BCN 3,50 5,90 9,50 Deve ser correntista, empregado há, no mínimo, 6 meses e sem restrições cadastrais. Financia até 50% do salário líquido limitado a R$ 10 mil.