Anteprojeto propõe elevação de juro de dívida trabalhista O Tribunal Superior do Trabalho está elaborando anteprojeto de lei propondo elevação dos juros de mora incidentes sobre dívidas trabalhistas em execução, a ser levado à apreciação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o vice-presidente do TST no exercício da Presidência, ministro Vantuil Abdala, que coordena a elaboração do projeto, a taxa de juros de mora de 1% ao mês vigente para as dívidas trabalhistas é hoje muito baixa e estimula com isso a protelação da quitação dessas dívidas. Segundo ele, isso explica o fato de 1,5 milhão de processos em execução estarem acumulados nas Varas da Justiça do Trabalho em todo o País. A entrada em vigor, no último dia 11, do novo Código Civil brasileiro, segundo o presidente em exercício do TST pode funcionar como fator adicional de estímulo ao atraso no pagamento de débitos trabalhistas pela parte executada na Justiça. É que o artigo 406 do novo Código Civil prevê que os juros de mora aplicáveis aos débitos resultantes de ações civis, desde o dia 11 deste mês, devem acompanhar a taxa fixada para pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, essa taxa é a Selic que está fixada em 24% ao ano, ou cerca de 2% ao mês. "É claro que o aumento dos juros nas dívidas civis, que passam a ser calculados pela Selic, vai fazer com que o devedor que tiver um débito civil e outro trabalhista procure pagar primeiro o credor civil, que encarece mais mensalmente. E dívida trabalhista, onde os juros representam a metade daqueles civis, mais uma vez vai ficando para trás. Este fato novo indica a necessidade de aumentarmos os juros de mora nas causas trabalhistas", afirmou o ministro Vantuil Abdala. O presidente em exercício do TST disse que ainda não está decidida a taxa de juros que o TST pretende propor no anteprojeto de lei que será encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa questão só será definida no curso dos estudos e das discussões com os ministros do Tribunal, que devem ser concluídos na volta das férias dos magistrados, que terminam no próximo dia 31. Taxa superior à Selic No caso de execuções trabalhistas, quando o processo já tiver trânsito em julgado (não há mais possibilidade de recurso) e o devedor não quitar sua dívida, ele é favorável a uma taxa de juros superior à Selic. Pessoalmente, o ministro Vantuil Abdala disse que defende juros de mora de 5% ao mês para débitos trabalhistas não quitados após a execução da sentença. "Somente assim vamos desestimular essa prática condenável da protelação indefinida de débitos trabalhistas inquestionáveis, o que prejudica tanto o trabalhador-credor quanto a prestação dos serviços da Justiça do Trabalho, que fica assoberbada de processos que nunca chegam ao fim", observou o ministro.