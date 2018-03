Antes de Palocci, Zoellick vê Celso Lafer O representante de Comércio dos Estados Unidos, Roberto Zoellick, chega hoje a Brasília e terá dois compromissos oficiais no dia: um encontro com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, às 16 horas e outro com o líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante, às 17h15. Segundo a assessoria da embaixada norte-americana em Brasília, Zoellick teria, hoje de manhã, na capital paulista, um encontro extra-oficial com o ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Henrique, Celso Lafer, mas o horário não foi informado. Amanhã, em Brasília, Zoellick se encontra, de manhã, também em horário não informado, com o vice-presidente José Alencar; em seguida, às 11h30, ele se avista com o chanceler Celso Amorim e, às 14h15, os dois darão entrevista coletiva à imprensa, no Itamaraty. Às 15 horas, Zoellick terá encontro com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Em seguida, em horário a ser ainda ser definido, com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele encerra sua agenda num encontro com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, às 18 horas.