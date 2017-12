Antes de reajuste de imposto, gasolina caiu em 21 Estados e no DF

RIBEIRÃO PRETO - Na semana em que o governo federal anunciou o aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis líquidos, o valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 21 Estados e no Distrito Federal, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. O litro do derivado de petróleo aumentou em apenas cinco Estados.

Na quinta-feira (20), o governo aumentou em R$ 0,4109 de PIS/Cofins por litro da gasolina. No entanto, o reajuste chegou aos postos apenas a partir da última sexta-feira (21) e não foi captado pelo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

++ FOCUS: Após aumento de imposto, mercado sobe previsão para inflação em 2017

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da gasolina recuou 1,58% entre a segunda e a terceira semana de julho, de R$ 3,286, para R$ 3,234, em média. Em Minas Gerais o recuo médio foi de 0,097%, de R$ 3,613 para R$ 3,578 o litro, em média, enquanto que no Rio de Janeiro houve recuo de 0,57%, de R$ 3,875 para R$ 3,853. Na média brasileira, o litro da gasolina caiu 0,60% entre os períodos, de R$ 3,485 para R$ 3,464.

++ Com aumento do imposto, abastecer com gasolina poderá ficar até 14,4% mais caro